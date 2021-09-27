“Идеальная!”, “Сочная”, “Изящно”. Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
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“Люблю в понедельник утром чувствовать себя, как на этом фото. Спокойствие – наша сила. А неделя у меня будет очень интересной!” – написала она.
Певица не стала надевать бюстгальтер, засветив голую спину.
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“Вера – идеальная!” – прокомментировала подписчица kate_kondratieva.
“Сочная”, – написал baurzhandukenov.
“Изящно”, – отметила lady.lashes.iv.
Днем ранее Бежнева обнародовала фото в красном декольтированном платье. На одном из снимков она крупным планом продемонстрировала грудь.
“Какие у вас планы на это воскресенье?” – интересовалась она.
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Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева строит карьеру в РФ.
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