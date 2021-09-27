Мнение: Что имеем – не храним

Отвращение к прошлому стало заметной темой настоящего. И нынешнее “поколение снежинок” во всем мире все более настойчиво призывает от прошлого отречься и вообще его забыть: снос памятников – это лишь первая ласточка, дальше будет хуже. “Снежинкам” в прошлом не нравится всё: оно гадкое, жестокое, грязное, там никакого равноправия женщин, сплошная агрессия, убийства, смерть и вообще мерзость. Фи! Так что впереди предсказанный отказ не только от памятников, но и от классической литературы, картин и вообще искусства. Христа, кстати, туда же: ибо что это такое – голый человек висит на кресте, прибитый гвоздями?! Это же насилие, садизм, агрессия, смерть! Убрать с глаз долой и запретить упоминания!

У Силаева неожиданный и даже шокирующий взгляд на прошлое: он пишет, что вся кровь и жестокость – это КАПИТАЛ, нажитый для нас поколениями тех, кто жил грязно, а умирал рано и в муках. И если от него отказаться – его придется наживать заново, по капле, так же в муках, в грязи и в крови… Хороший текст:

“прогрессистский бонтон особенно близок к детству на грани свинства. Та манера, в которой принято оценивать темное прошлое. Вот именно интонация: ханжества, чванства и, как сказал бы Фридрих Ницше, моралина. При том, что прошлое, мягко скажем, было не светлым, и сейчас – сильно лучше, кто бы спорил.

Но мы получили свое настоящее на халяву. Причем чем богаче и безопаснее это настоящее – тем больше халява. Для живущих на Западе этот подарок больше, чем для живущих в России, для россиян – больше, чем для таджиков и узбеков. Чем дальше от Средних веков, тем менее текущее поколение заслужило свое счастье.

Чтобы трепетная снежинка в Гарварде могла трепетать о своем, десятки поколений людей перед тем страдали, искали, потели и умирали. О да, они были грубы, жестоки и не понимали многих вещей. Но за сотни лет они сколотили тот капитал, что лег к ногам новорожденной снежинки – культурный, технологический, социальный.

Фи, морщится при этом розовая поняша, они же нелюди. Колумб, как выяснилось, не ценил индейцев. В 15 веке, как выяснилось, процветали сексизм, расизм и гомофобия.

Тут вопрос, чему удивляться, вопрос антропологический, философский – порядку или хаосу. Поняша обычно удивляется элементам хаоса. Как можно воровать? Как можно ударить человека по лицу? Ну откуда, откуда берутся эти ужасные маньяки и террористы? Вот когда начинается этот возвышенный, обличающий плач Особо Моральной Особи, она всегда ищет виноватых, кстати, одних маньяков и террористов ей мало – ощущение, что имеешь дело с идиотией, или, скажем мягче, носителем каких-то инопланетных органов восприятия и мышления.

Меня куда больше удивляет другое. Почему в нашей жизни маньяков и террористов – так мало? Почему каждый день какой-нибудь школьник не расстреливает свою школу? Почему не грабят и не насилуют на каждом углу? Почему не хамят – каждую минуту? Ведь это так просто.

Удивляет, наоборот, великодушие. Честность в тех случаях, где она не обязательна и не выгодна. Милосердие там, где его никто не заслужил. Вот это все – на грани необъяснимого чуда. Конечно, это все можно объяснить – на стыке этологии, психологии, теории игр. Но начинается с удивления. Именно в этом месте.

Розовая дура-пони принимает эти чудеса как должное. Совершенный добрый мир для нее то, что мы заслужили. По крайней мере, пони и ее круг. Просто потому, что родились. А если раньше люди жили в несовершенном мире – они, наверное, были нравственные уроды.

Простой эксперимент – мысленно занести снежинок в какой-нибудь дальний век, и посмотреть как они развернут там свое царство добра. Часть сгинет. Часть адаптируется. Если повезет, кто-нибудь попадет в учебник истории. Чтобы в 21 веке его вспомнили и осудили, как нравственного урода (АЛЕКСАНДР СИЛАЕВ).