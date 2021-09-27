Роскосмос запросил из бюджета 12 млрд на разработку экологичного топлива для ракет

Компания “Роскосмос” попросила выделить из бюджета 12,4 млрд рублей на создание экологически чистого топлива для ракет, не оставляющего углеродный след. В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что эта тема не терпит отлагательств из-за глобального потепления.

“При каждом взлёте ракеты сгорают десятки и сотни тысяч тонн горючего, что наносит непоправимый ущерб экологии – вредит лесам, нарушает климат, провоцирует глобальное потепление и всё такое прочее”, – рассказал Дмитрий Рогозин. – “Для Роскосмоса вопрос экологии – это не модный тренд, это ежедневная боль с мыслями о нашем планете, поэтому финансирование по теме зелёного топлива для ракет желательно выделить уже до конца года”

“Каждый раз, когда совершается успешный пуск, в ЦУП давно уже никто не празднует и не радуется: перед глазами у всех загрязнение рек, вымирающие белые медведи, углеродные дыры в атмосфере и так далее. Экология!” – добавил глава госкорпорации.

Чиновник подчеркнул: он рассчитывает на то, что в Минприроды, Минфине, Госдуме и других местах работают такие же экологически ответственные люди, как и руководство “Роскосмоса”, а следовательно, вопрос будет решён “наилучшим образом для всех сторон”.

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