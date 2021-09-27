Роскосмос запросил из бюджета 12 млрд на разработку экологичного топлива для ракет
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Компания “Роскосмос” попросила выделить из бюджета 12,4 млрд рублей на создание экологически чистого топлива для ракет, не оставляющего углеродный след. В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что эта тема не терпит отлагательств из-за глобального потепления.
“При каждом взлёте ракеты сгорают десятки и сотни тысяч тонн горючего, что наносит непоправимый ущерб экологии – вредит лесам, нарушает климат, провоцирует глобальное потепление и всё такое прочее”, – рассказал Дмитрий Рогозин. – “Для Роскосмоса вопрос экологии – это не модный тренд, это ежедневная боль с мыслями о нашем планете, поэтому финансирование по теме зелёного топлива для ракет желательно выделить уже до конца года”
“Каждый раз, когда совершается успешный пуск, в ЦУП давно уже никто не празднует и не радуется: перед глазами у всех загрязнение рек, вымирающие белые медведи, углеродные дыры в атмосфере и так далее. Экология!” – добавил глава госкорпорации.
Чиновник подчеркнул: он рассчитывает на то, что в Минприроды, Минфине, Госдуме и других местах работают такие же экологически ответственные люди, как и руководство “Роскосмоса”, а следовательно, вопрос будет решён “наилучшим образом для всех сторон”.
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