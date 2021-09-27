 

В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти в регионах

27.09.2021, 13:10, Разное
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В Госдуму внесен проект закона “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации”. Документ направлен на совершенствование региональной власти во исполнение Конституции. Не случайно его авторами являются сопредседатели рабочей группы
по подготовке конституционных поправок, председатели профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Согласно основному закону, органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти, а их согласованное функционирование осуществляет глава государства. Меж тем, положения действующего федерального закона уже не сочетаются с поправками, внесенными в Конституцию, поэтому возникла необходимость принять новый.

Документ, в частности, устанавливает полномочия главы региона и законодательного органа субъекта РФ – их срок составят пять лет. Кроме того, будет снят запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд. Изменится механизм ответственности должностных лиц.

Документ определяет основы участия органов публичной власти в решении задач местного самоуправления. Там указан перечень региональных органов, входящих в единую систему публичной власти. В законе описывается действие принципа единства, который впервые был закреплен в обновленной Конституции.

После принятия закона перестанет действовать официальный термин “губернатор”. Высшее должностное лицо станут именовать “глава” с указанием субъекта. Будет установлено, что региональные депутаты замещают государственные
должности субъекта РФ.

Изменится порядок внесения регионами законопроектов
в Госдуму. Прокуроры субъектов РФ получат право законодательной инициативы. Будет определен статус регионального финансового
органа. Кроме того, органы публичной власти региона при принятии закона начнут обеспечивать для населения доступ к информации о своей деятельности.



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