 

Главный признак деменции появляется за 16 лет до постановки диагноза

27.09.2021, 13:06, Разное
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Специалисты сообщили, что главный признак деменции возникает за 16 лет до постановки диагноза. Исследование опубликовали в издании Pain.
Хроническая боль и слабоумие провоцируют изменения в головном мозге. Исследователи Парижского университета изучали взаимосвязь между деменцией и самооценкой боли. За основу брали данные 27-летнего исследования. Во время работы проводили опрос, измеряя 2 аспекта боли, о которой говорили добровольцы: интенсивность и влияние – как боль повлияла на повседневность человека. Далее была использована информация медицинских карт для определения, у кого был диагноз слабоумие.

За период наблюдения у 567 человек из 9046 развилось слабоумие. Люди, которые имели деменцию, говорили о немного большей боли уже за 16 лет до заключения диагноза, чаще всего из-за разного влияния боли. Такие участники отмечали о непрестанно увеличивающихся болезненных ощущениях в сравнении с теми, у кого слабоумие не диагностировано. В период постановки диагноза люди с деменцией говорили о значительно большей боли, чем люди без деменции.

Источник: www.medikforum.ru



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