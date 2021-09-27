Кудрявцева прокомментировала конфликт Гагариной и Исхакова

В программе «Звезды сошлись» обсуждалась тема иска Дмитрия Исхакова к Полине Гагариной из-за невозможности видеться с дочерью. Телеведущая Лера Кудрявцева высказала свою точку зрения о данном конфликте.

По словам Кудрявцевой, причиной спора не являются деньги, так как певица не нуждается в них. Дмитрий Исхаков просто до сих пор любит экс-супругу, что видно из его публикаций в соцсети. Телеведущая уверена, что развод мог пройти тихо, но фотограф решил ничего не скрывать от публики.

Эвелина Бледанс, присутствовавшая в студии, отметила, что очень расстроена происходящим. К Дмитрию Исхакову она испытывает симпатию. Он воспитывал сына Гагариной от прошлых отношений, как родного. Причиной конфликта может быть роман с другим человеком, что вызывает у экс-партнера ревность.

К слову, иск Исхаков подал 16 сентября, отмечая, что он не может встретиться с дочерью Мией. Пока его обращение рассматривается судьями, поэтому о дате первого заседания и других деталях сведений не предоставлялось.

Источник: teleprogramma.pro