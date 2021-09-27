Психолог объяснила отсутствие психических отклонений у пермского стрелка

У студента, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, не обнаружили психических отклонений. Данную ситуацию прокомментировала психолог Алла Курганская.

Чтобы выявить такие проблемы у человека, за ним следует наблюдать в течение длительного времени. Также показательными бы стали наблюдения во время критического момента из-за психического расстройства. Когда же человека задерживают после совершенного преступления, то в редких случаях можно обнаружить отклонения, так как, по словам Курганской, психопаты и социопаты умело маскируют свое состояние и притворяются вполне здоровыми людьми.

Если бы пермский стрелок по какой-то причине наблюдался у специалиста ранее, то, возможно, ему бы поставили определенный диагноз. Сейчас же информации о таковом нет.

Трагедия в Перми произошла 20 сентября. Погибли шестеро студентов, сам стрелявший получил ранение, поэтому сейчас находится в больнице, пишет «ПолитЭксперт».