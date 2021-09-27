 

Психолог объяснила отсутствие психических отклонений у пермского стрелка

27.09.2021, 13:06, Разное
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У студента, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, не обнаружили психических отклонений. Данную ситуацию прокомментировала психолог Алла Курганская.
Чтобы выявить такие проблемы у человека, за ним следует наблюдать в течение длительного времени. Также показательными бы стали наблюдения во время критического момента из-за психического расстройства. Когда же человека задерживают после совершенного преступления, то в редких случаях можно обнаружить отклонения, так как, по словам Курганской, психопаты и социопаты умело маскируют свое состояние и притворяются вполне здоровыми людьми.

Если бы пермский стрелок по какой-то причине наблюдался у специалиста ранее, то, возможно, ему бы поставили определенный диагноз. Сейчас же информации о таковом нет.

Трагедия в Перми произошла 20 сентября. Погибли шестеро студентов, сам стрелявший получил ранение, поэтому сейчас находится в больнице, пишет «ПолитЭксперт».



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