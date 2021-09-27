Обвиняемому в шпионаже в пользу РФ депутату в Латвии не дали выписанных лекарств

Депутату сейма (парламента) Латвии Янису Адамсонсу, находящемуся под арестом по обвинению в шпионаже в пользу России, тюремные врачи запретили давать выписанные лекарства, сообщил генсекретарь отстаивающей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии «Согласие» Гунтарс Йиргенсонс.

Состояние здоровья Адамсонса очень тяжелое, рассказал он в интервью местной газете «Неаткарига рита авизе», передает ТАСС.

«В ближайшее время планировалась еще одна операция, но если в тюрьме введут карантин, то все остановится. Если антиковидных ограничений не будет, Яниса переведут в место, где можно будет провести операцию», – сказал он.

Йиргенсонс отметил, что тюремные врачи делают все возможное, но нужно надеяться, что его все же переведут в тюремную больницу, где уход гораздо лучше. По его словам, «Согласие» собирает пожертвования, чтобы помочь Адамсонсу и его семье, а также партия не верит в выдвинутые против него обвинения.

«Люди не верят, что Янис мог шпионить. Судя по тому, что мы читаем и слышим, что говорит его адвокат, нет никаких доказательств каких-либо таких действий. В свое время Янис, возможно, был слишком общительным, встречался со многими людьми, говорил открыто, но мы не верим, что он специально собирал информацию, чтобы передать ее кому-то», – подчеркнул он.

Также Йиргенсонс отметил, что «Согласие» очень высоко оценило шаг Адамсонса, который решил выйти из партии. «Он посчитал, что это событие может бросить тень на партию, но он все равно остается нашим. Мы продолжим его поддерживать. И мы надеемся, что его невиновность будет доказана в суде, и тогда он сможет вернуться в наши ряды», – сообщил он.

Ранее помощник политика Армандс Калишукс сообщил, что жизнь находящегося под арестом по обвинению в шпионаже в пользу РФ депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса находится в опасности из-за состояния его здоровья.

Напомним, суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

10 июня Сейм Латвии лишил Адамсонса неприкосновенности. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.