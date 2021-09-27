 

Обвиняемому в шпионаже в пользу РФ депутату в Латвии не дали выписанных лекарств

27.09.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутату сейма (парламента) Латвии Янису Адамсонсу, находящемуся под арестом по обвинению в шпионаже в пользу России, тюремные врачи запретили давать выписанные лекарства, сообщил генсекретарь отстаивающей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии «Согласие» Гунтарс Йиргенсонс.

Состояние здоровья Адамсонса очень тяжелое, рассказал он в интервью местной газете «Неаткарига рита авизе», передает ТАСС. 

«В ближайшее время планировалась еще одна операция, но если в тюрьме введут карантин, то все остановится. Если антиковидных ограничений не будет, Яниса переведут в место, где можно будет провести операцию», – сказал он.

Йиргенсонс отметил, что тюремные врачи делают все возможное, но нужно надеяться, что его все же переведут в тюремную больницу, где уход гораздо лучше. По его словам, «Согласие» собирает пожертвования, чтобы помочь Адамсонсу и его семье, а также партия не верит в выдвинутые против него обвинения. 

«Люди не верят, что Янис мог шпионить. Судя по тому, что мы читаем и слышим, что говорит его адвокат, нет никаких доказательств каких-либо таких действий. В свое время Янис, возможно, был слишком общительным, встречался со многими людьми, говорил открыто, но мы не верим, что он специально собирал информацию, чтобы передать ее кому-то», – подчеркнул он.

Также Йиргенсонс отметил, что «Согласие» очень высоко оценило шаг Адамсонса, который решил выйти из партии. «Он посчитал, что это событие может бросить тень на партию, но он все равно остается нашим. Мы продолжим его поддерживать. И мы надеемся, что его невиновность будет доказана в суде, и тогда он сможет вернуться в наши ряды», – сообщил он.

Ранее помощник политика Армандс Калишукс сообщил, что жизнь находящегося под арестом по обвинению в шпионаже в пользу РФ депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса находится в опасности из-за состояния его здоровья. 

Напомним, суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

10 июня Сейм Латвии лишил Адамсонса неприкосновенности. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

12.11 / Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

08.10 / Путин и Лукашенко обсудили возможность полного открытия границ

14.09 / Компания Apple ужесточает правила продажи игр и приложений в облачных сервисах

11.03 / Итальянские рестораторы в отчаянии – стране грозит новый жёсткий карантин

31.08 / США завершили вывод войск из Афганистана, Зеленский прилетел в Америку, Morgenshtern женился и дал интервью Гордону. Главное за день

04.03 / Insider – Маск сообщил о планах создать новый город в штате Техас

26.05 / ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией

13.06 / В Киеве связали уменьшение числа обстрелов в Донбассе со встречей Байдена и Путина

07.09 / Пропавшие в горах Сочи дети нашлись живыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика