В «Яблоке» прокомментировали сообщения о тяжелом состоянии здоровья Явлинского

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский находится у своего лечащего врача, его состояние не вызывает опасений, сообщил член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин.

«Никакого тяжелого состояния у него нет. Какие-то проблемы были – он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него. Скорее всего, скоро должен выйти на связь. По моей информации, никакого тяжелого состояния, как пишут некоторые СМИ, у него нет», – указал Митрохин, передает РИА «Новости».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Явлинский в выходные якобы попал в больницу в связи с жалобами на тяжесть в груди и затрудненное дыхание, у него проблемы с сердцем, а врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

Летом председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что впервые не станет баллотироваться от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму в 2021 году.