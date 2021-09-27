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В Рыбинске тепло подается на все объекты социальной сферы

27.09.2021, 12:52, Новости
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В Рыбинске тепло подается на все объекты социальной сферы

В Рыбинске на оперативном совещании главы города обсудили вопросы запуска тепла в соцсферу и жилфонд. На 100 процентов подключены детские учреждения. Без тепла остается 32 дома из 1 500 МКД и, на период устранения локальной аварии, ДС «Полёт».

Все выходные четыре бригады «Рыбинской генерации» устраняли аварийные ситуации. 31 дом планируют подключить сегодня. Управляющие компании должны осуществить запуск тепла в дома и проверить работу системы. Один дом по адресу: ул. Больничная, 4 планируется запустить к концу недели. Здесь завершается капитальный ремонт системы теплоснабжения дома за счет Фонда капремонта.

– На перспективу необходимо проработать вопрос о подключении к теплу многоквартирных домов одновременно с соцсферой, максимально сократив период пуско-наладочных работ, – считает глава города Денис Добряков.

Также изменены сроки пуско-наладочных работ в этом сезоне. Все работы должны быть завершены до 1 октября. Далее материалы по проблемам с отоплением будут направляться в областной департамент жилищного надзора.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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