Мнение: Почему выборы в Германии прошли без мухлежа?

В Германии прошли парламентские выборы. Партийный блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС набрал 24,1% и оказался вторым. А победила на выборах Социал-демократическая партия Германии — она получила 25,7% голосов. На третьем месте – коалиция партии «Зелных» и К, у которой 14,8% голосов.

Для меня, как, видимо, и для многих россиян, удивительно, что из Германии нет новостей про фальсификации выборов. Немцы не догадались устраивать карусели, организовывать массовое голосование «надомников», устраивать наперсточничество во время подсчета голосов….

Почему выборы в Германии действительно конкурентные и прозрачные? Потому что немцы тупые? Не понимают, что ради сохранения политической стабильности, могли бы намухлевать?

Или в Германии другие политические традиции? Для немцев нет большой разницы между кражей кошелька и кражей голосов избирателей? Не то, что у нас…. В России испокон веков вор не тот, кто украл, а тот, кого поймали? У нас неприлично не воровать, а попадаться на воровстве?

Или я чего-то не понимаю про выборы в Германии?

Фотография отсюда

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