 

В Харькове заполнены 90% опорных больниц для пациентов с COVID-19

27.09.2021, 12:40, Новости дня
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“Заполненность сейчас больниц по городу Харькову – 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом Украины для лечения больных COVID-19, у нас база – 13 больниц”, – пояснил чиновник.

В списке опорных больниц Харькова значатся шесть медучреждений. 23 сентября замглавы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк говорил, что в Харьковской области есть 3015 коек для больных COVID-19, из них 2010 обеспечены централизованным кислородом, сообщило Общественное.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с распространением “индийского” штамма коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, говорил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, возможен в зимний период.

По словам Хаустова, в Харьковской области “индийский” штамм коронавируса выявили у 99% детей, госпитализированных с COVID-19. 

В Харьковской ОГА сообщили, что по состоянию на 27 сентября в области выявили почти 163 тыс. случаев заболевания СOVID-19, из них более 149 тыс. выздоровели, а 3883 – умерли. По данным Харьковского областного лабораторного центра, к 27 сентября сделано 840 тыс. прививок от коронавируса, две дозы получили 350 тыс. человек.

Харьковская область находится в зоне риска вхождения в “красный” уровень эпидопасности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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