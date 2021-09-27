“Пыталась скрыть, что знаю”. Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца

“Мне так стыдно, но я еще не поздравила его. Мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как бы само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично не поздравила, потому что узнала об этом немного раньше, чем это стало официально известно, и пыталась скрыть, что знаю. А потом уже как-то было неудобно”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Кристина Соловий стала известна после участия в шоу “Голос країни” в 2013 году. Ее тренером был фронтмен группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук. В дискографии певицы два студийных альбома.

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни. 25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

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