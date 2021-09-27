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27.09.2021, 12:34, Разное
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Эвакуированные жильцы дома в Ногинске рассказали, что после взрыва их домашние животные уже 18 дней остаются в здании.

Ранним утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа. Стена обрушилась на втором, третьем и четвертом этажах, а на пятом произошло обрушение межэтажного перекрытия. Жертвами взрыва стали 7 человек, еще десятки человек пострадали. Жильцов дома переселили, но уже 18 дней они не могут забрать из разрушенного здания своих питомцев.

Жильцы рассказали о проблеме в инстаграме. На нее обратили внимание, в том числе, юрист, кандидат в депутаты Госдумы Алена Попова и певец Дима Билан.

Журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова написала на своей странице в фейсбуке, что в частично обрушенном доме остаются 17 кошек и собак.

«Как передают волонтеры, они сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы», — передала Ахмедова.

Телеканал «360» опубликовал сегодня видеозапись спасения кота. Его вернули хозяевам спустя две с половиной недели со дня эвакуации. По информации телеканала, сегодня спасатели вынесут из здания еще нескольких животных, заблокированных на этажах выше.

Позже хозяйка еще одной оставшейся в доме кошки Нелли Каревская опубликовала фотографию с лестницей, приставленной к зданию.

nellykarevskaya / Instagram

Основатель автоклуба TAKUMI Дмитрий Качарава, который помогает в спасении животных, рассказал «Новой газете», что к девяти утра в доме оставались только три кошки. Он объяснил, что волонтеры находятся на связи с жителями дома и точно знают, сколько животных в здании.

«Привезли с помощью волонтеров «котоловушки» (бокс с кормом, который закрывается, когда в него заходит животное — ред.), и люди, которым было разрешено проходить к зданию, подготовленные люди, туда все пронесли, и удалось спасти одну кошку с первого этажа. Осталась черная кошка на втором этаже, там установили «котоловушку» на кухне. И сейчас еще решается по поводу кошки на шестом этаже. […]

До этого еще спасатели снимали (животных — ред.), кто-то сам выбегал. Собак уже нет в этом доме»,

— сказал Качарава, уточнив, что на месте работает «Охрана» Росгвардии.

«Жителей не подпускают, потому что объект опасный. С жителями ведем контакт, есть общий чат», — добавил он.

Софья Кругликова, корреспондент

Источник: Новая газета



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