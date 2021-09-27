Финальная версия Windows 11 стала доступной задолго до официальной презентации

Как сообщают компетентные источники, доступ для скачивания финальной версии новой операционной системы Windows 11 был открыт еще примерно за две недели до ее официальной презентации.

Правда, это касается только тех, кто участвует в тестировании операционки, уточняют специалисты. С другой стороны, тестером стать не так-то сложно. Поэтому, если вам не терпится установить на свое устройство полноценный вариант Windows 11, это можно сделать уже сейчас.

Достаточно зарегистрироваться на официальном ресурсе разработчика и поэтапно пройти несколько шагов, предусмотренных для сторонних тестеров. В результате вы получите доступ к скачиванию операционной системы. Это несложно, говорят эксперты.