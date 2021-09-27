Флагманскую модель смартфона Xiaomi 12 оснастят процессором Snapdragon 898

Вероятно, процессор Snapdragon 898, о котором сейчас много говорят эксперты, и не выйдет на смартфонах в январе. Однако это точно произойдет в будущем году, утверждают разработчики.

На сегодня известно, что первый устройством для установки данного чипа станет флагман из линейки Xiaomi 12, в котором также будет установлена фирменная прошивка MIUI 13. Напомним, что последняя соответствует новой операционной системе Android 12.

Дорогой смартфон Xiaomi 12 выйдет с изготовленным в компании Samsung экраном (стандарт Super AMOLED), где обеспечивается частота смены картинки 120 Гц. Также говорят об аккумуляторе емкостью 5000 мАч, к которому прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт и беспроводное на 50 Вт.