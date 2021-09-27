Мнение: Вопрос с подвохом

Зашел спор в одном женском блоге, как водится, за феминизм и против изнасилований. Я туда прихожу, пытаюсь остудить страсти, призвать к конструктивности – и тут мне хозяйка блога, страстная феминистка и борец с патриархатом, вопрос:

– Алексей, вы патриот?

Чувствую – где-то подвох, но пока не понимаю где. Отвечаю осторожно:

– Конечно!

Мне тут же второй:

– А в чем ваш патриотизм проявляется?

Настораживаюсь еще больше, чую – засада близко! Отвечаю, тщательно подбирая слова – ну, мол, переживаю за Родину… за Россию, так сказать, матушку… И мне в ответ:

– Алексей Рощин, вот не надо этого мужского похабного пафоса культа силы и насилия!

Вижу – не уберегся! Шах и мат. Но как, все еще не пойму. Спрашиваю жалобно:

– но как?? Где ж в словах “переживаю за Родину” культ силы и насилия?!

И – финальное туше в исполнении блистательной Ира Зорькина из города Нью-Йорка, цитадели американской демократии и Хиллари Клинтон:

– За родину переживаешь. Нету никакой родины. Симулякр. Патриархальный причем!

Нечем крыть. Вот так на планете побеждает феминизм (2018)