 

Одинаковы с лица – Личное мнение

27.09.2021, 12:18, Разное
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Люблю, когда в людях происходят изменения к лучшему. Когда они становятся добрее, милее и вообще.

Вот и Ксюндель Бородина, ещё совсем недавно крывшая последними словами задорных московских девчонок, тусит от безысходности в их компании.


Фото: Соцсети

Вот только беда — всякие злые люди считают, что девушки не очень молодые и уж больно все на одно лицо.

Как же так, Ксюнделевна, спрашивают они. Ты сама-то их не путаешь, особенно после опрокинутого фужерчика беленького?

Но и тут нужно отдать Ксюнделю должное — как и раньше она со страстью нападала на одинаковых, так и сейчас точно так же кидается их защитить.

Чо, совсем что ли, чо! К окулисту идите! Красавице оне!

Молодец, Ксения! Респект, как говорится, и всё такое. За подружек, чуть одинаковых после фильтров, стоит мышиной горой.

Помните, была уже одна такая — тоже всё за подружек выступала, а потом оказалось, что её мужик этих самых подружек — того самого. Как её звали? Из головы вылетело.

Впрочем, неважно. Лично я Ксению понимаю — ей, как бабке на лавке, нужен мужик. Пусть плохонький, но в штанах. А где его взять, кто поможет, если не такие подружки, которых она ругала раньше?

Amicit ia semper prodest, amor et nocet, как говаривал римский поэт и романтик Публий Сир. В том смысле, что дружба всегда должна быть полезна, когда любовь может и навредить.

Одинаковые подружки — это очень полезно и выгодно, особенно Ксении. Вдруг, мужик, вместо одной из них, перепутав, увезёт на романтик в шашлычную Ксюшу.

К чему это я? Ах, да: а вы-то этих шикарных женщин различаете?

Источник: Лена Миро



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