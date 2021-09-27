 

BBC: русские уже больше месяца находятся в Мали

27.09.2021, 12:16, Разное
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В эфире признанного иноагентом телеканала “Дождь” корреспондент BBC Илья Барабанов рассказал о ситуации с россиянами в Мали. По его словам, российские бойцы осваивают все новые и новые рынки, все новые и новые страны.

“Теперь вот уже больше месяца, как они в Мали. И более того, там сейчас продолжается гигантский африканский набор, продолжают сотни людей набирать и фрахтовать для отправки в Африку”, — сообщил журналист.

Еще в августе в беседе с BBC один из сотрудников “ЧВК Вагнера” сообщил, что россияне уже заходят в Мали. Помимо этого, присутствие россиян в Мали фактически подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров во время сессии Генассамблеи ООН.

Известно, что в 2013 году была утверждена многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). За восемь лет там погибли 235 миротворцев, более 380 военнослужащих и гражданских сотрудников ООН. Проблема с террористами так и не была решена.

За последний год в Мали произошло два госпереворота. Сейчас на должности временного президента находится 38-летний полковник Ассими Гоита, который намерен решить проблему с радикалами в стране с помощью профессиональных сил.



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