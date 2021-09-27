Борис Корчевников признался во влюбленности с детства в популярную актрису

В новом выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым героиней стала актриса Людмила Зайцева. В ходе беседы с артисткой телеведущий признался в любви с детства к ее коллеге Анастасии Вертинской.

По словам Корчевникова, Анастасия Вертинская в прошлом встречалась с Олегом Ефремовым, который жил в квартире выше этажом над жильем семьи телеведущего. По этой причине Корчевников часто много времени проводил в гостях у Ефремова. «Половина детства прошла у него дома», – признался ведущий.

Юный мальчик был искренне влюблен в возлюбленную хозяина квартиры. Людмила Зайцева согласилась, что внешность Вертинской не оставляла никого равнодушным. Даже она сама при встрече с актрисой на улице засмущалась от красоты, поэтому неудивительно, что мужчины не могли перед ней устоять, даже юные. Более того, Зайцева отметила привлекательные черты внешности не только Анастасии Вертинской, но и ее сестры Марии.

Источник: teleprogramma.pro