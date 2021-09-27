 

Мария Миронова рассказала о важном достижении старшего сына

27.09.2021, 12:12, Разное
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Мария Миронова написала о значимом достижении старшего сына. Актриса обожает своих наследников, которые имеют разницу в возрасте 27 лет.
Андрей Удалов решил пойти за матерью и известными дедушкой с бабушкой – и связал собственную жизнь со сценическим искусством. В своем профиле в Instagram Мария Миронова показала новую фотографию красавца-сына и пояснила о его успехах. Она отметила, что старший наследник играл Жадова в спектакле театра Ленком «Доходное место». Актриса заявила, что с этой роли настала театральная судьба его деда. Спектакль вошел в историю и открыл эру Марка Захарова и Андрея Миронова.

Фанаты сразу отреагировали на пост и отметили, что она смогла воспитать одаренного и привлекательного сына. Многие также написали, что Андрей Удалов – достойный продолжатель дела своего деда. Поклонники считают, что если бы Андрей Миронов был жив, то гордился бы внуком.



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