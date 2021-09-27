 

Адвокат рассказал о принципе начисления доплат к пенсиям в РФ с 1 октября

27.09.2021, 12:12, Разное
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По случаю Международного дня пожилых людей российских пенсионеров поздравят введением доплат к пенсиям и ряда льгот. О принципах увеличения пособий с 1 октября пояснил адвокат Алексей Гавришев.
Речь идет о доплатах на региональном уровне, то есть размер будет зависеть от местных бюджетов. В некоторых регионах пожилые люди от 70 лет получат подарки, в других – единовременные выплаты. Суммы могут быть разными, что зависит от благосостояния региона. Если человек хочет получить более детальную информацию по данному вопросу, ему следует обратиться в местные органы социальной защиты.

По словам Гавришева, новые правила вступают в силу с 1 октября текущего года. Также с первого числа месяца вырастут на 3,7% оклады военных и выплаты за звание военнослужащих. Грядут изменения и среди военных пенсионных пособий, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



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