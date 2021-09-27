Грузия предложила Азербайджану и Армении «Тбилисскую платформу»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, в годовщину начала войны в Нагорном Карабахе, предложил медиацию Азербайджану и Армении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Предлагаем платформу, которую мы планируем создать в Тбилиси», – сказал глава правительства Грузии на брифинге.

Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных.

«Это был беспрецедентный случай успешной медиации», – сообщил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили «перманентную форму и характер».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил мировым лидерам «мирную инициативу соседства» для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

«Важность Черноморского региона с геополитической точки зрения растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного противостояния. Это микромир управления конфликтами: если тут удастся сохранить мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности в нашем регионе», – сказал Ираклий Гарибашвили в минувшую субботу.

Как отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. «Этот формат поможет созданию диалога и будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общий интерес вместе с нашими американскими и европейскими партнерами. Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу, на которой будут обсуждаться перспективы нашей мирной, добрососедской инициативы, к которой подключатся наши южнокавказские соседи и международные партнеры», – заключил он.