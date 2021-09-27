Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в областном центре, он поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку.

В зале присутствовали полномочный представитель президента РФ в центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, депутаты, представители общественности, духовенства, бизнеса, СМИ, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Церемония началась с торжественного внесения флага России, флага Белгородской области, Конституции России, устава Белгородской области, должностного знака губернатора Белгородской области. Председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова объявила торжественное заседание регионального парламента открытым. Затем к собравшимся обратился председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.

«17, 18, 19 сентября 2021 года проходило историческое и уникальное для Белгородской области событие – досрочные выборы губернатора. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 718 843 избирателя, более полумиллиона из них (78,79%) сделали свой выбор в пользу Вячеслава Гладкова. Разрешите поздравить вас с победой и вручить удостоверение губернатора Белгородской области», – сказал Лазарев.

При вступлении в должность губернатор принес присягу, текст которой установлен Уставом Белгородской области. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав Белгородской области и законы Белгородской области», – сообщил Гладков.

Он также поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку. «Сегодня волнуюсь больше, чем в любой день за последние десяит месяцев работы в Белгородской области. Вспоминаю присягу, которую давал при прохождении срочной службы в советских войсках. Благодарю белгородцев за высокое доверие. Оно было оказано не только мне, но и всей нашей большой команде. Один в поле не воин. Наш регион находится на высочайшем уровне развития, он готов к покорению новых высот. Спасибо за ваш труд и вашу помощь! Впереди нас ждет еще больше достижений», – сказал губернатор.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов на выборах главы Белгородской области.