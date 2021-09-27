 

Россия решила впервые представить за рубежом макет ядерного космического буксира «Зевс»

27.09.2021, 12:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМакет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые будет представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.

Согласно представленному «Роскосмосом» на госзакупках списку, госкорпорация продемонстрирует полутораметровый макет комплекса «Зевс» и макет транспортно-энергетического модуля длиной в 81 сантиметр, передает РИА «Новости».

Конгресс пройдет в Дубае с 25 по 29 октября.

Ранее в «Арсенале» рассказали, что российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером. 

Напомним, в июле на МАКС-2021 показали макет космического ядерного буксира «Зевс».



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