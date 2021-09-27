“Решил отшлепать?”, “Настя стала очень вульгарная”. Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку

Певица позирует, стоя боком к объективу и упираясь руками в подоконник. Потап запечатлен в кадре, держа руку с растопыренными пальцами возле ягодиц супруги.

“Morning greetings”, – подписала фото артистка.

“Решил отшлепать Настю?” – отреагировали на фото фолловеры.

“По такой попе только хлопать”, – прокомментировали снимок подписчики.

“Настя стала очень вульгарная”, – написали пользователи сети.

“Страстные и офигенные”, – оценили снимок поклонники.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

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