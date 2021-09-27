 

“Как всегда голая”. Волочкова позировала в купели перед камерой

27.09.2021, 11:46, Новости дня
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“Восстановиться после нагрузки всегда помогают русская баня, ледяная купель и любовь”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Как всегда голая! Есть еще что показать, кроме шпагата и голой жопы под елочкой?” – спросила подписчица quochka2019.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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