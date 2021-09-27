Президентский форум “Украина 30” провела компания жены замглавы ОП Тимошенко – СМИ

Несколько источников журналистов, опосредованно связанных с форумом, на условиях анонимности рассказали, что “Украину 30” проводит компания Goodmedia, которую основал Кирилл Тимошенко. За выступления на мероприятии, по словам источников, часть компаний платила крупные суммы.

Журналисты подтвердили эту информацию благодаря документам, которые в марте 2021 года Goodmedia подала для участия в тендере. Компания хотела стать организатором Инвестиционного форума города Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя “одним из основных организаторов” форума “Украина 30”.

Также, согласно документам, для некоторых спикеров и компаний участие в форуме было платным, например для ДТЭК ВИЭ. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой и входит в энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК. Сумму, которую компания Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли. По информации “Бабеля”, это 3,5 млн гривен.

Участие в форуме также было платным для Национальной ассоциации адвокатов Украины, Высшей школы адвокатуры, агропромышленных холдингов МХК Юрия Косюка, “Кернел” Андрея Веревского, агрохолдинги “Континентал фармерз груп”, “Эридон”, “Индустриальной молочной компании”, LNZ Group, группы компаний “Эпицентр” и киевского казино “Шангри ла”. По данным журналистов, они заплатили от 100 до 750 тыс. грн.

Контекст:

С февраля по август этого года в Украине проходил Всеукраинский форум “Украина 30”. В рамках мероприятия поднимались темы коронавируса, инфраструктуры, медиа, образования, безопасности, экологии, международной политики и другие.

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