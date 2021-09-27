 

“Красавчик”. Притула показал старшего брата-адвоката

27.09.2021, 11:46, Новости дня
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Сергей Притула посвятил публикацию дню рождения брата.

“Спасибо за то, что всегда рядом. И за твое плечо”, – подписал он фото.

“Брат – красавчик”, – оценили фото пользователи сети.

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Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)

Контекст:

Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года. Он занимается адвокатской деятельностью. 

Сергей Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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