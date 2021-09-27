Мнение: Раз-два-три! Ничего не произошло (с)

Эта фраза из Хармса лучше всего подходит для описания итогов произошедших выборов в России – теперь, когда дым рассеялся, а страсти понемногу улеглись. Действительно, людям из АП удалось сделать практически, как казалось, невозможное: оставить все ровно таким, как было.

Мне скажут – да вы что?! А как же целая новая партия в Госдуме – “Новые люди”?! Это ж новые люди, огромные перемены! А коммунисты, которые ого-го как поднялись, у них на 50 мандатов больше? Огромная фракция! Красные на подъеме, их влияние на растет! А “Партия Роста”?? Она ж теперь представлена в парламенте, у них там теперь есть целый 1 (один) депутат – Оксана Дмитриева! Акции Бориса Титова заставляют задуматься Кремль! Шесть (6!) партий теперь в Государственной Думке – невероятное разнообразие. А было-то – фу, всего четыре! Как же можно говорить, что ничего не изменилось??

На самом деле все это, как вы понимаете, чушь. Базовый итог – что “Единая Россия” сохранила по факту конституционное большинство в ГД. Более того – она даже увеличила свое представительство до 324 депутатов. На этом фоне все остальное – реально фигня.

Многие, как ни странно, так до сих пор и не поняли, что такое “конституционное большинство”, думают, что это что-то типа грамоты “за победу в социалистическом соревновании” – почетно, но бессмысленно. Ан нет. Такое большинство означает, что “партии власти” больше никакие партии в принципе не нужны – она и без них может делать в Думе абсолютно всё, что захочет, принимать ЛЮБЫЕ законы, а всё прочее “многообразие”, даже слившись в экстазе, ничего не сможет с этим поделать.

Причем “всё” означает именно всё. Вы переживали из-за того, что Единая Россия с подачи Путина подняла пенсионный возраст? Но ЕР может не только поднимать-опускать этот возраст – она сможет, если захочет, вообще отменить пенсии! Просто – как факт. И ввести, к примеру, 12-часовой рабочий день. Легко!

Подкованные попытаются возразить, что нет, не сможет, потому что такие законы противоречат Конституции? Сможет. Потому что конституционное большинство на то и конституционное, что оно может так же легко и непринужденно… менять саму Конституцию. Причем никаких “референдумов” для этого не нужно – прошлогодний был чисто пиаровским мероприятием и в скобках и там подразумевалось, что “референдум носит консультативный характер”. А так “партия власти” может теперь обделать любые конституционные поправки в своем кругу, без допуска к участию любых других “партий”.

И именно поэтому допуск в ГД карликовых “Новых людей” тоже, по большому счету, ничего не означает и ни на что не влияет. Малые партии могут играть роль, и даже значительную роль в парламентах – но только тогда, когда там есть конкуренция и постоянная грызня между почти равноценными “большими” партиями: вот тогда, если весы постоянно колеблются, даже маленькая гирька, которая есть у малой партии, становится весьма ценным призом.

Но в ГД нового созыва все по старому – и “новые люди” с их мандатами никому не нужны. Так же, впрочем, как и коммунисты: да, их фракция увеличилась в 1,5 раза – но влияния не прибавилось от этого ни на грамм. Оно как было по факту нулевым, так и остается.

Фактически – совпадение это или нет – в России последние два созыва соблюдается схема “многопартийного” управления, характерная для ГДР. С ней майор КГБ Путин познакомился вблизи, когда служил в Доме культуры города Дрездена. В ГДР была одна огромная коммунистическая партия, принимавшая все решения – и несколько мелких, которые ни на что не влияли и не могли влиять, но были представлены в немецком “парламенте”. Зато – разнообразие!

Все это, по идее, должно утешать простого обывателя типа нас с вами: если ничего по факту не изменилось – значит, просто будем считать выборы-2021 “яко не бывшими”, да и станем жить как жили? Сохранение стабильности!

Однако все гораздо хуже. Выборы в “триединый день” были каким-никаким, но ШАНСОМ. Очередной шанс мы все благополучно про…ли. Стабильность бывает разная: у нас стабильность тележки, которая катится под откос. Пока – на тормозах, но впереди-то все равно пропасть. Да, ничего кардинально выборы изменить бы не могли – но они могли бы создать основания для хоть какой-то движухи, породить трещины в монолитном единстве кувшинных рыл, “рулящих” отечественной жизнью. Вызовов слишком много – тут и ковид с крайне сомнительной вакцинацией, и все более сходящий с ума западный истеблишмент с его “антикарбоновой повесткой”, и дышащая на ладан экономика, и расползающаяся по стране нищета.

Но нет – всё в очередной раз “подморозили”, все легальные способы изменений перекрыли. Укрепили застой, если называть вещи своими именами.