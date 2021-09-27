Мнение: Одна из причин нехватки уборщиц в России

В Петербурге большой дефицит клинеров — уборщиков, которые приходят в частные дома или квартиры, чтобы навести там порядок при помощи тряпки и пылесоса. Вот уже на протяжении многих лет я наблюдаю, как разные люди проходят один и тот же цикл.

Вначале клинер входит в профессию, делая эпизодические уборки у первых заказчиков, найденных через Яндекс.Услуги, Профи.Ру или аналогичный сайт. Если клинер работает нормально, — чистит всё на совесть, не донимает клиентов жалобами на жизнь, не показывается им на глаза в нетрезвом виде, — он очень быстро обрастает клиентурой.

На этом этапе за свои услуги клинер берёт обычно или 2-3 тысячи рублей за полдня, или 4-5 тысяч рублей за полный рабочий день. Несложно подсчитать, что при полной загрузке, — а она у хороших клинеров в Петербурге всегда полная, — выходит 80-100 тысяч рублей в месяц. Или, может быть, на 4% меньше, если наш герой платит налоги как самозанятый. Нормальные деньги для нашего города, если учесть, что работа клинера — это, по сути, тот же кроссфит, только без излишней нагрузки на организм. Профессиональные клинеры обычно имеют отличную физическую форму.

Некоторые уходят из профессии, как только решают текущие финансовые проблемы — например, заканчивают учёбу в вузе. Клинер — работа непрестижная, и часть клинеров выбирает её только от безысходности. Как только у них появляется возможность сидеть в офисе в красивом платье, пусть даже зарабатывая вдвое меньше за более тяжёлую работу, они делают выбор в пользу красивого платья.

Другие продолжают работать, набирая в процессе новых и новых клиентов. Опытный клинер обычно оптимизирует рабочий процесс. Покупает профессиональный пылесос и прочие инструменты, заводит автомобиль, если у него ещё нет автомобиля. Некоторые также проходят специальные курсы клинеров. Впрочем, таковых немного — учиться у нас народ ненавидит, особенно в своё личное время и за свой личный счёт.

Самое интересное наступает дальше. Старые клиенты продолжают заказывать уборку, однако даже без рекламы сарафанное радио всё равно подкидывает новых и новых клиентов. Загрузка становится слишком высокой, после чего приходится принимать неприятные решения. Варианты у клинера есть, например, такие.

1. Можно повысить расценки, брать за уборку больше. Подводный камень в том, что за большие деньги клиенты ждут лучшего сервиса, а с этим получается не всегда.

2. Можно работать на износ, по вечерам и по выходным. Денег станет больше, но, во-первых, отдыхать тоже надо, а во-вторых, это только отсрочит проблему — в итоге клиентов всё равно наберётся слишком много.

3. Можно выходить на следующий уровень, наняв себе помощника или даже целую команду. План хороший, но срабатывает не всегда — зачастую отличные специалисты превращаются в совершенно негодных начальников. Опять-таки, хлопот у руководителя значительно больше, тогда как доходы вырастают на первом этапе незначительно.

4. Можно ставить клиентов в очередь, или отказываясь от тех, кто не помещается в график, или передавая их ответственным коллегам по цеху в качестве подарка. Этот вариант, пожалуй, не имеет видимых недостатков — разве что можно перессориться с окружающими, подкидывая им сложных клиентов или безответственных исполнителей.

Все четыре варианта, которые я перечислил — разумные пути развития. В зависимости от жизненных планов конкретного клинера, он может выбрать любой из них, и будет при этом прав.

Забавная часть истории в том, что большая часть клинеров выбирает пятый вариант: набрать клиентов больше, чем они успевают обслужить, а потом лихорадочно пытаться навести порядок в своём графике: как правило, при помощи отключения телефона или фантазий в ключе «я к вам сегодня не приеду, мне собака шину прокусила». Плюсов у этого варианта нет, а минусы есть — клиенты остаются недовольными, при этом нервная система самого клинера постепенно расшатывается из-за постоянной суеты.

Причин у такого глупого выбора две.

Во-первых, большая часть людей совершенно не думает о будущем, а если думает, то исключительно в разрезе расходов и удовольствий: куда поехать в отпуск, какую машину купить.

Во-вторых, предприниматели редко умеют отказываться от заказов. Сказать «нет» новому клиенту для многих немыслимо — ведь это человек, который буквально суёт вам в руки деньги, даёт вам возможность заработать. Предпринимателю кажется, будто согласиться на заказ можно прямо сейчас, а об его выполнении подумать уже потом. Кстати, та же проблема есть и у среднего, и у крупного бизнеса. Предприятия гораздо чаще страдают не от «голода», а от «несварения желудка» — не от нехватки заказов, а от попытки хапнуть больше, чем они могут проглотить.

Впрочем, как гласит капиталистическая мудрость, не нужно жаловаться на несовершенства мира, нужно на них зарабатывать. Клинеры, которые умеют держать свой рабочий график в порядке, не перегружая его лишними заказами, имеют большое конкурентное преимущество. Клиенты их ценят и любят, охотно обеспечивая им стабильный доход на протяжении многих лет.

PS. Это восемьдесят первая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Предыдущие статьи серии можно найти вот здесь:

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