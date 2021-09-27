Названы восемь секретов здорового похудения

Люди, которые хотят похудеть, прежде всего должны придерживаться здравого смысла. Такое мнение высказала спортивный диетолог и тренер Ракель Капель.

Не стоит делать радикальные ограничения в питании, чтобы процесс снижения веса был здоровым. В рацион рекомендуется добавлять свежие фрукты и овощи по сезону. Тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, нужно составлять план питания и стараться не отклоняться от него.

В каждом приеме пищи должно быть белковое блюдо. Также важно не забывать о сложных углеводах – злаках, бобовых. Отказаться необходимо от продуктов, прошедших через глубокую переработку. В супермаркете не стоит обращать внимание на упаковку, где написано «эко», «диета», «фитнесс», «цельные злаки». В любом случае готовые продукты не являются полезными. Они не способствуют появлению чувства насыщения, а только стимулируют желание поесть, как следствие, происходит превышение нормы калорий.

Растительные жиры представляют собой важную составляющую здорового рациона. Если говорить о сладостях, то они должны быть полезными, можно есть фрукты, творог, йогурты, употреблять кефир и натуральный кофе. Прием пищи, по словам диетолога, должен быть медленным и вдумчивым.

Источник: riafan.ru