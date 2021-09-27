Доктор рассказала о различиях течения заболевания у зараженных штаммом дельта

Светлана Гук, инфекционист, объяснила различия течения болезни у людей, зараженных штаммом Delta, от таких, кому медики диагностировали COVID-19. Невзирая на непоследовательность симптомов первого, существуют его основные признаки.

Специалист сообщает, что у людей, подхвативших штамм Delta, температура поднимается волнообразно. Во время заболевания можно наблюдать насморк, боль в горле, диарею и спазмы в животе, тошноту и рвоту.

Как пишет «ГлобалМСК.ру», проблемы с обонянием, которые появляются во время заражения «уханьской» инфекцией, при штамме Delta, появляются очень редко. Также в новом штамме кашель совершенно не такой, как при COVID-19.

Источник: globalmsk.ru