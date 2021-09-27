 

Фильм «Дюна» вторые выходные подряд возглавляет российский прокат

27.09.2021, 11:18, Разное
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Фильм «Дюна» возглавляет российский прокат вот уже вторые выходные подряд. Кассовые сборы блокбастера за минувший уик-энд достигли 384,3 млн рублей.
Фильм снят по одноименному роману Фрэнка Герберта, а режиссером стал Дени Вильнев. В российских кинотеатрах лента появилась 16 сентября, отечественные зрители тепло восприняли премьеру. Главным героем картины является парень Пол из семейства Атрейдесов. Его сыграл Тимоти Шаламе, а другие роли исполнили Ребекка Фергюсон, Зеднея, Оскар Айзек и др.

На втором месте после лидера проката расположился триллер о группе друзей и брошенной игре «Клаустрофобы 2: Лига выживших» от режиссера Адама Робитела, собравший уже 64 миллиона рублей. Третью позицию занимает мультипликационный фильм о пони «My Little Pony: Новое поколение», съемками которого занимались Хосе Уче и Роберт Каллен. Сборы составляют 45 млн рублей, пишет «Экономика сегодня».



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