Дерипаска: США через десятилетие объявят о непричастности хакеров из РФ к выборам

Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов, считает миллиардер Олег Дерипаска.

«Наконец рассеялся гипнотический туман, которым США сами же себя и окурили: юристу, который в 2016-м предоставил сведения о якобы имевшихся связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России, предстоит ответить за свои слова. Оказывается, он лгал ФБР. Какая «неожиданность». Ведь изначально было понятно, что это «расследование» было высосано из пальца», – написал Дерипаска в Telegram.

Он напомнил, что расследование дела о якобы связи Трампа с Москвой в свое время вылилось в огромный скандал, который опорочил руководителя США и в какой-то степени повлиял на итоги президентских выборов 2020 года. «Теперь ждем, когда Америка наконец выяснит, что российские хакеры не причастны к итогам выборов. Правда, на это может уйти еще десятилетие», – добавил предприниматель.

Ранее жюри присяжных в США предъявило официальное обвинение бывшему юристу президентской кампании Хиллари Клинтон по делу о слежке за предвыборным штабом Трампа. Согласно единственному пункту обвинения, адвокат Майкл Суссманн, ставший источником неподтвердившихся сведений о связях Трампа с одним из российских банков, солгал, заявив ФБР о том, что выступает в самостоятельном качестве и не представляет никого из своих клиентов. Обвинение стало первым итогом работы спецпрокурора Джона Дарема, который занимается выяснением причин расследования в отношении Трампа, передает РИА «Новости».

Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.