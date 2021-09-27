«Русский TikTok» получил название Yappy

«Газпром-медиа» запустит аналог соцсети TikTok под названием Yappy с вертикальным форматом контента, сообщила пресс-служба холдинга.

Сервис позиционируется как соцсеть для блогеров моложе 35 лет, увлеченных саморазвитием и карьерой. Релиз первой версии платформы запланирован на конец четвертого квартала 2021 года. Перед стартом в октябре-ноябре пройдет финальное закрытое тестирование платформы, передает РИА «Новости».

«Приложение Yappy ориентировано на две аудитории. В первую очередь, продукт нацелен на авторов контента. Для них уже в тестовой версии доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. В тестировании закрытой бета-версии приложения принимают участие блогеры, которые тестируют функционал и помогают собрать обратную связь по его улучшению. В среднем ежемесячно в тестировании принимают участие 300 блогеров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате техническая служба и разработчики быстро выявляют проблемы и устраняют их, тем самым повышая производительность приложения.

«Вторая аудитория – те, кто хочет просто смотреть видеоролики, ставить лайки, комментировать. Для комфортного пользовательского опыта проходит тестирование функций по формированию персональной видеоленты просмотра», – добавляется в сообщении.

По словам гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, запуск платформы вертикальных видео является стратегическим шагом для холдинга в реализации цифровой стратегии развития бизнеса.

«Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт. Причем, центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента. Для них мы разработали удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов. А для тех, кто хочет просто смотреть видео, мы внедряем рекомендательные сервисы. Приложение уже прошло главные этапы бета-тестирования, сейчас идут финальные доработки», – отметил он.

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