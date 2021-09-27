Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд

Стоимость акций Газпрома в ходе торгов в понедельник утром на Московской бирже выросла на 1,66% и достигла 350,06 рубля за бумагу.

Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года, передает ТАСС.

К 10.40 мск акции Газпрома продолжали расти и стоили 350,21 рублей за бумагу (+1,71%).

Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.

Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».

Напомним, цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.