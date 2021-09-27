Мнение: Заполнение вакуума

Телеграм-канал «Как-то вот-так» рассказывает о деятельности олигарха Малофеева по подготовке военизированных парамилитарных формирований националистической направленности на базе фанатских футбольных группировок. Делая при этом параллели с Украиной, где точно так же формировалась будущая основа боевиков Майдана и впоследствии незаконных вооруженных формирований под вывеской «добровольческих батальонов».

Не совсем понятно удивление авторов канала. Перед нам совершенно классическая ситуация распада государственности и утраты государством части своих функций. Которые немедленно перехватываются частными лицами и структурами.

Недоуменный вопрос — это как понимать? Вроде бы на улице натуральный фашизм, сотни тысяч карателей только и ищут, кого бы еще измордовать, забить сапогами и засадить в лагерь. И вдруг — слабое государство, распад и всё вот это. На самом деле всё именно так.

К террору режим Путина перешел вынужденно — и как раз по причине того, что «нормальное» государство уже недееспособно. Оно находится в состоянии расползания. Обычное управление для режима уже недоступно. Он может добиться хоть какого-то результата исключительно через насилие и террор. Других инструментов у него не остается. Это само по себе — маркер слабости. А вот открытый перехват силовых и карательных функций частными лицами (в данном случае Малофеевым) — это второй очевидный маркер это же процесса.

Стоит напомнить, что все без исключения корпоративные структуры уже обладают службами безопасности, функционал которых тоже достаточно серьёзно перемешан с государственным. И они уже сейчас в состоянии перехватывать управление, а в вотчинах корпораций именно эти силовые структуры являются реальной властью, которая и управляет на территориях, буквально подчинив себе туземные госструктуры.

В 19 веке американские компании точно так же обладали своими собственными частными армиями, которые вели между собой самые настоящие боевые действия, достаточно почитать про историю строительства американских железных дорог, где схватки между боевиками разных компаний принимали весьма масштабные формы.

Так что у нас сейчас всё по делу — по мере схлопывания режима частные армии будут все чаще и все масштабнее играть роль субъектов, в том числе и политических. Небезызвестная ЧВК «Вагнер» тому весьма показательный пример. Пока она исполняет руководящие указания из Кремля, но как только Кремль станет понятием абстрактным, вооруженное формирование численностью в хорошую армейскую дивизию с соответствующим вооружением, техникой и кадрами в любой момент может появиться в России и работать в интересах своих нынешних кураторов, если у них появятся политические амбиции. А они, конечно же, появятся.

Говоря иначе, имеющий глаза давно уже может увидеть идущий полным ходом процесс разложения государства, и создание частных наёмнических структур на территории страны, которые пока номинально находятся под присмотром или кураторством тех или иных госструктур (которые сами давным давно приватизированы и поделены на кормовые угодья частных лиц, обладающих должностными полномочиями) — это и есть самый что ни на есть видимый признак распада. И иного толкования происходящему просто не может быть.

Впрочем, всегда можно рассказать про «проекции силы», про новый формат противостояния с геополитическим противником, но кто же всерьез может верить записным вралям-пропагандистам?

Происходящее, кстати, укладывается и в глобальный тренд, где глобальные корпорации готовятся к перехвату функционала национальных государств. В проекте "500 агломераций" это вообще ключевая задача первого этапа, которую будут решать корпоративные структуры управления, и без решения которой весь проект рассыпается прахом. Россия – объект глобальной политики, поэтому проекция глобальных трендов у нас неизбежна.

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