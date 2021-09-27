“Очень красивая”. Доктор Комаровский показал свою жену

“Мне это абсолютно удается. Я хвастаюсь ими иногда в Instagram, но не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского. Это в принципе невозможно. Я его убью”, – заявил он.

Во время интервью в программе были показаны снимки супруги Комаровского Екатерины Комаровской.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

“Никогда не видела фотографии жены доктора Комаровского. Очень красивая”, – отреагировали на снимки зрители канала.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

В настоящее время доктор не ведет платный прием. “Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей, которым я уже как бы должен. Большинство тех, кто у меня на приеме, – те, кого я держал новорожденными на руках”, – заявил он 24 сентября в в эфире передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”.

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