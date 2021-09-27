 

“Очень красивая”. Доктор Комаровский показал свою жену

27.09.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мне это абсолютно удается. Я хвастаюсь ими иногда в Instagram, но не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского. Это в принципе невозможно. Я его убью”, – заявил он.

Во время интервью в программе были показаны снимки супруги Комаровского Екатерины Комаровской.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

“Никогда не видела фотографии жены доктора Комаровского. Очень красивая”, – отреагировали на снимки зрители канала.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука. 

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове. 

В настоящее время доктор не ведет платный прием. “Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей, которым я уже как бы должен. Большинство тех, кто у меня на приеме, – те, кого я держал новорожденными на руках”, – заявил он 24 сентября в в эфире передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Силовики стянули военную технику в центр Минска

29.03 / Первые суда начали проходить через Суэцкий канал

24.07 / Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

25.04 / Лукашенко сообщил, что летом еще раз встретится с Путиным

20.11 / Неуязвимых нет — американка средних лет и без хронических заболеваний провела месяц в интенсивной терапии с COVID-19

20.12 / В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

26.01 / «Тени становятся всё длиннее» – из-за коронавируса швейцарской молодёжи угрожает эпидемия депрессии

24.02 / США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма»

08.02 / Модель Toyota Land Cruiser 200 пользуется высоким спросом в США

17.01 / Biznes Alert – «Газпром» всё сильнее зажимает Европу в газовые клещи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика