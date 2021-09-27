 

“Очень мягкие”. Хименес-Браво поделился рецептом булочек с сыром

27.09.2021, 10:52, Новости дня
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“Очень мягкие, и есть возможность экспериментировать с сыром внутри!” – отметил он.

Для приготовления понадобятся: мука – 350 г, разрыхлитель – 10 г, сливочное масло (холодное) – 80 г, сыр чеддер – 50 г, сыр пармезан – 50 г, сыр “Российский” – 50 г, зеленый лук (нарезанный) – 10 г, кефир (или йогурт) – 250 г, моцарелла (начинка) – 50 г.

Духовку нужно разогреть до 180 ºС.

В большой таре смешать муку и разрыхлитель, добавить холодное сливочное масло.
Перемешать в крошку, чтобы все масло смешалось с мукой и добавить кефир. Вымесить тесто.

Добавить зеленый лук, сухой чеснок (по желанию) и весь натертый сыр, кроме моцареллы. Раскатать тесто и сформировать шайбы. Внутрь каждой добавить кусочек моцареллы.

Поставить в духовку на 15–20 минут.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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