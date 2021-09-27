 

После пересчета голосов на парламентских выборах в Исландии женщины не получат большинство

27.09.2021, 10:52, Новости дня
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Подсчет голосов в Северо-западном округе страны выявил несоответствие. Во второй половине дня выборов было решено пересчитать там голоса.

Пересчет изменил соотношение мужчин и женщин в парламенте. Первоначально в Альтинг должны были войти 33 женщины и 30 мужчин. В таком случае Исландия стала бы первой страной в Европе, в которой женщины составляют парламентское большинство.

Однако после пересчета голосов в парламент войдут 33 мужчины и 30 женщин. Также в парламент не прошла 21-летняя Леня Рун Таха Карим – она стала бы самым молодым депутатом в истории страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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