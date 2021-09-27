 

Кузин заявил, что почти все новые случаи COVID-19 в Украине – это штамм “Дельта”

27.09.2021, 10:52, Новости дня
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“Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются – это “Дельта”, – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что “Дельта”-штамм коронавируса распространяется все быстрее.

“Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, “Альфа”-штамм, – распространялся не так быстро. Скорость распространения “Дельта”-штамма выросла в разы. Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное”, – пояснил главный санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил Кузин 4 августа. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 3007 случаев коронавируса.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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