Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Московские власти прикладывают значительные усилия для создания качественной городской среды в жилых районах российской столицы. Несколько важных проектов было запланировано Зеленограде – многое уже удалось завершить. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в трех районах ЗелАО: Матушкино, Крюково и Савелки.

Еще в 2019 году власти города начали создавать рекреационное пространство в Крюково. На живописной территории рядом с 17-м микрорайоном, где находится Нижний Каменский пруд, появились детская и спортивная площадка, скейт-парк и велодорожки. Прошлым летом благоустроили прибрежную зону. Рядом с водой поставили беседки для пикника. Изюминкой проекта стал пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки.

Также в Крюково продолжается строительство нового микрорайона со школами, детскими садами и торговыми центрами. Территорию украсит парк площадью 12 га с памп-треками и лыжероллерной трассой.

В Савелках благоустроили территорию рядом со замытым “Домом-флейтой”. В позапрошлом году там открыли новый парк “Флейта” и оборудовали бульварную зону. В 2021 году власти привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда – там появилась пешеходная зона. Площадки для выгула питомцев и занятий спортом отремонтировали.

“Еще один проект в Савелках – благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе”, – уточнил Собянин.

В скором времени на территории района завершится ремонт восьми детских и спортивных площадок, где установят современное оборудование. Стадион для регби уже прошел реконструкцию. Также построено футбольное поле с искусственным газоном, где можно заниматься круглогодично.

В Матушкино прошли работы по благоустройству рекреационной зоны на Березовой аллее. Там обновили пять детских и пять спортивных площадок. Выложили пешеходную зону с новыми дорожками, скамейками и фонарями. Вокруг высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.

Глава города подчеркнул, что Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни после реализации столичной программы по благоустройству.