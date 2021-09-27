 

Диетолог рассказал о самом эффективном способе убрать жир на животе

27.09.2021, 10:24, Разное
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Алексей Ковальков, диетолог, сообщает, что часто жир на животе смущает и расстраивает людей. Специалист напомнил, как избавляться от лишних складок из тех областей, откуда жир уходит тяжело.
Диетолог рассказал, что, невзирая на изнуряющие диеты, иногда жир уходит очень медленно. Многие специалисты повторяют, что необходимо ждать недели или даже месяц, чтобы вес начал падать. Но с таким положением вещей можно бороться и ускорить процесс с помощью «белковых дней» и силовых нагрузок. Также эксперт рекомендует уменьшить количество углеводов, выпивать достаточное количество воды и заниматься спортом.

Эксперт напоминает, что жир на животе называют висцеральным, он отличается от другого жира в организме тем, что из-за него развиваются разные болезни. Убирать его можно с помощью хирургического вмешательства. Используют и мезотерапию, когда вводят фосфатидилхолин и иные компоненты, которые растворяют мембрану жировых клеток. Таким образом, жир убирается за 14 дней, и этот способ предпочтительнее, в отличие от хирургии.

Источник: rg.ru



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