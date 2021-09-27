 

Елизавета II отречется от престола по одной из двух причин

27.09.2021, 10:24, Разное
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Елизавета II вот уже семь десятков лет правит Великобританией и отрекаться от престола пока не намерена. По мнению автора книги «Королева» Мэтью Деннисона, произойти это может в будущем лишь по одной из двух причин.
Речь идет о болезни Альцгеймера или же инсульте, уверен писатель. В таком случае место Елизаветы II займет либо ее сын принц Чарльз, либо внук принц Уильям.

Пока же королева готовится в следующем году отметить 70-летие своего правления Великобританией. Стоит отметить, что в апреле текущего года Ее Величество отпраздновала 95-летие, а спустя время потеряла супруга принца Филиппа, который умер из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в последнее время Елизавете II пришлось пережить несколько стрессовых ситуаций. Дело в том, что внук Ее Величества принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл покинули Великобританию и отправились жить в США. Они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о давлении со стороны членов королевской семьи и расизме. После таких слов отношения между внуком и бабушкой несколько охладели.

Источник: teleprogramma.pro



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