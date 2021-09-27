Дочь певицы Славы Саша Морозова рассказала о критике хейтеров на фоне популярности матери

Дочь певицы Славы Саша Морозова в рамках недавнего интервью пояснила об отношениях с матерью, творческих планах на будущее и критике хейтеров. По словам наследницы артистки, раньше она со слезами читала злостные комментарии подписчиков, а сейчас научилась не реагировать на них.

Саша Морозова запустила на YouTube авторское шоу «Текила Boom», а первым гостем проекта стала ее родительница. В выпуске мать и дочь откровенно общались на разные темы, а, по признанию Морозовой, в жизни они ведут себя точно так же. Они могут поговорить на разные темы, вспомнить истории из жизни, поплакать или посмеяться вместе. Не обходится и без ссор, так как они тоже люди, но длительных конфликтов и обид между ними не было. Морозова уверена, что детям звезд сложнее добиваться успеха, ведь публика постоянно сравнивает родителя с наследником и обвиняет в том, что мать помогает продвигать своего ребенка. Изначально ей было сложно реагировать на критику, но потом она научилась не обращать на нее внимания.

Дочь Славы также развивает сольную карьеру. В ее планах запись нескольких песен и сотрудничество с «несколькими талантливыми ребятами». В профиле Морозовой достаточно много откровенных фотографий, а хозяйка аккаунта уверена, что, если имеет красивое тело, то его не надо прятать от посторонних глаз. Более того, спустя годы ей будет приятно пересматривать такие снимки, вспоминая молодость.

Источник: www.starhit.ru