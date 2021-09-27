 

Стали известны подробности госпитализации Гузеевой

27.09.2021, 10:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВрачи не подтвердили коронавирусную инфекцию у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку, сообщил источник в медицинских кругах.

По информации «Комсомольской правды», Гузеевой сделали компьютерную томографию (КТ) и тест на коронавирус. Оба анализа показали, что у телеведущей коронавируса нет. 

Источник отметил, что телеведущая сильно переволновалась, так как боялась серьезных последствий COVID-19, которые в силу возраста могли оказаться губительными.

В свою очередь источники 5-tv.ru сообщили, что актриса находится в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в состоянии средней тяжести. Отмечается, что ее госпитализировали с кашлем и высокой температурой после путешествия в Крым. Артистке провели ряд ПЦР-тестов на коронавирус, и один из них ранее показал положительный результат.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву госпитализировали в Коммунарку. 

В прошлом году Гузеева возмутилась тем, что жители Москвы не соблюдают режим самоизоляции. 



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