Ждет ли нас конец света в 2022-м году?

Будет ли следующий год более тяжелым, чем коронавирусный? Предсказания на 2022 год от Ванги, Нострадамуса, пророка Моисея и современные теории раскроют все тайны будущего.

Что год грядущий нам готовит, задумывается каждый, а что, если сбудутся пророчества известных предсказателей, как это случалось не раз? Предлагаем узнать, что нагадали известные Ванга, Нострадамус и даже Билл Гейтс и проверить, избегут ли жители Земли в 2022 году глобальных катастроф и не наступит ли Апокалипсис?

Ануннаки — конец света 2022

Самое устрашающее, что может ожидать землян — это возвращение инопланетной цивилизации Ануннаков, так древние шумеры называли своих богов, спустившихся с небес и создавших человечество.

Сторонники конспирологических теорий утверждают, что возвращение продвинутой космической расы сулит массовым уничтожением для жителей нашей планеты, ее глобальной зачисткой. Об этом в своей книге «Кодекс ануннаков 2022: Конец света и их возвращение на Землю» написал Максимилиан де Лафайет. Если технологически подкованные гуманоиды в 2022 году ступят на Землю, то после отбраковки людей с недобрыми душами они заберут с собой на Нибиру человеческие экземпляры с чистыми ДНК, прихватив лучшие образцы земных сооружений и шедевры искусства. Считается, что таким образом они сохранят лучших представителей человечества до полного очищения третьей планеты.

Библия

По наблюдениям астрономов, которые они ведут уже восемь лет, в скором времени в созвездии Лебедя столкнутся две звезды, это родит светило.

Служители культа в Израиле считают, что появление новой звезды говорит о пришествии Мессии, и приводят в подтверждение стих из Библии.

«Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых», — написано в Книге чисел.

Билл Гейтс

Создатель Microsoft также отметился среди тех, кто точно знает, что год грядущий нам готовит. Умение зарабатывать миллиарды говорит о его невероятной способности прогнозировать процессы в обществе и к его словам однозначно стоит прислушаться, воспринимая их как самые реалистичные.

Билл Гейтс уверен, что коронавирусные ограничения продолжат действовать, особенно если американцы не помогут другим странам избавиться от инфекции и если вакцинация будет идти слабыми темпами. Что касается бизнеса, то он пока не сможет нормально функционировать, как это было в доковидные времена.

Нострадамус

Французский прорицатель Нострадамус «увидел» в 2022 году опасность, исходящую от природы в виде катаклизмов и человека — в виде войн и конфликтов.

Ясновидящий уготовил Северной Америке мощное землетрясение, его последствия затронут целый континент: материк накроет гуманитарная катастрофа.

Но не все будет так плохо, позитивные изменения человечеству несут постоянно разрабатываемые им супертехнологии, как раз в них для людей кроется «спасательная палочка». Также великий Нострадамус предрек разработку эликсира молодости, однако препарат, который позволит удлинить век человеческий, в следующем году будет доступен не всем. Но отчаиваться не стоит, придет и время массового его распространения.

Ванга

Слепая прорицательница из Болгарии баба Ванга вторит французскому Нострадамусу, предрекая судьбоносные, порой разрушительные события по всему миру.

Однако, согласно словам болгарской ведуньи, перемены могут оказаться и созидательными: в 2022 году возможны расцвет человечества и новый виток развития.