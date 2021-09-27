WTimes – на митинге в Джорджии Трамп снова заявил о фальсификациях на прошлогодних выборах

На митинге в штате Джорджия Дональд Трамп вновь заявил о якобы имевших место фальсификациях на прошлогодних выборах, пишет The Washington Times. Его внимание к этой теме, как отмечает издание, стало очередным подтверждением того, что эта проблема будет актуальна и в ходе выборов 2022 года.



Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил о якобы имевшем место мошенничестве на прошлогодних президентских выборах, пишет The Washington Times. Он озвучил эти обвинения, выступая перед восторженной толпой на митинге «Спасите Америку» в штате Джорджия.

В частности, он настоял на том, что голосование 2020 года было сфальсифицировано против него.



Он выступил с нападками в адрес властей Джорджии, в том числе губернатора Брайана Кемпа. Как напоминает издание, руководство штата, возглавляемое республиканцами, ранее отвергло бездоказательные утверждения Трампа о выборах.

«Они проигнорировали монументальные доказательства вопиющего мошенничества», — посетовал Трамп, подчеркнув, что в Джорджии оказалось множество продублированных или отсутствующих бюллетеней.

Трамп, как отмечается в статье, стал первым за три десятилетия кандидатом в президенты США от республиканцев, проигравшим в этом штате.

Он также обвинил Кремниевую долину во вмешательстве в выборы с целью поддержки демократов.

«Я выдвигаю на первый план фальсификацию результатов голосования, чтобы спасти нашу страну от нечистых выборов и убедиться, что этого больше никогда не повторится», — заявил Трамп.



Его внимание к фальсификациям на выборах подтвердило, что эта проблема сохранится и на голосовании 2022 года, когда республиканцы будут вынуждены поддержать обвинения Трампа.

Джорджия считается критически важным полем битвы на 2022 год. Этот штат может сыграть определяющую роль в вопросе о том, смогут ли республиканцы восстановить контроль над сенатом.