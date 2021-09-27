 

Жителя Мариуполя приговорили к трем годам тюрьмы за пропаганду войны

27.09.2021, 9:58, Новости дня
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Как отметили в ведомстве, 51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Уголовного кодекса Украины).

“Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020-го злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети “Одноклассники” информацию, изложенную в интернет-ресурсом “Рупор Новороссии”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязыванию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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